Двое из четырех пострадавших в ДТП на Ставрополье скончались в больнице

СТАВРОПОЛЬ, 10 марта. /ТАСС/. Двое из четырех пешеходов, попавших в пятницу в ДТП в селе Николина Балка Ставропольского края, скончались в больнице. Об этом сообщает в субботу отдел пропаганды краевого управления ГИБДД.

"Сегодня двое пешеходов (15-летняя девушка и 19-летний молодой человек) от полученных травм скончались. Они возвращались из секции", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло 9 марта около 21:00 мск. Водитель "ВАЗ-2107" при обгоне не выдержал боковой интервал, допустил столкновение с попутным автомобилем, по инерции продолжил движение и сбил четверых пешеходов, которые шли по краю проезжей части.

Сейчас в больнице остаются 14-летняя девушка и 15-летний юноша.

По данным Госавтоинспекции, 22-летний водитель легкового автомобиля имеет водительский стаж три года, в момент ДТП он был трезв. За последние два года молодой человек неоднократно привлекался к ответственности за нарушения ПДД. По факту происшествия проводится проверка.