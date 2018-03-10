Двое туристов из Петербурга попали под лавину в Заполярье

МУРМАНСК, 10 марта. /ТАСС/. Двое туристов попали под лавину в Кировске Мурманской области. Об этом сообщили ТАСС в субботу в региональном управлении МЧС.

"Спасатели вытащили из-под лавины двух туристов, один находится в реанимации", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, незарегистрированная группа из четырех человек из Санкт-Петербурга, альпинисты и сноубордисты, находилась на одной из гор в городе Кировске. Из-за сошедшей лавины двое из них оказались под снегом. На помощь выехали спасатели.

Оба спасенных были доставлены в больницу Кировска. Один из них был отпущен, так как не был травмирован. Второй турист находится в реанимации. Обстоятельства происшествия уточняются.