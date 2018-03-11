СМИ: оказавшиеся под завалом в шахте "Беларуськалия" рабочие погибли

МИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Двое рабочих, оказавшиеся под завалом в шахте белорусского предприятия "Беларуськалий", погибли. Об этом сообщил новостной портал TUT.BY.

Обрушение породы произошло в шахте белорусского предприятия "Беларуськалий" в минувшую пятницу, в результате под завалами оказались двое рабочих 1973-го и 1985-го года рождения. "Местонахождение машиниста горных выемочных машин Иванова М. А. и горнорабочего очистного забоя Валькова Д. А. установлено. Они погибли", - пишет в свою очередь издание autorun.by.

По его данным, разборка завала в руднике 3-го рудоуправления, где произошел внезапный выброс соли и газа, остановлена. По состоянию на 01:00 местного времени 11 марта, из-под завала освобожден самоходный вагон.

Официального подтверждения информации пока нет.

9 марта на подземном горном участке №10 рудника 3-го рудоуправления ОАО "Беларуськалий" произошел внезапный выброс соли и газа. Под завал попали машинист горных выемочных машин и горнорабочий очистного забоя. Горноспасатели и службы рудника вели работы по расчистке завала. Возбуждено уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил безопасности горных работ на "Беларуськалии", где произошло обрушение породы в шахте.

Открытое акционерное общество "Беларуськалий" расположено в городе Солигорск (Минская область).