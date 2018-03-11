Глава "Беларуськалия" подтвердил гибель двух шахтеров при обрушении породы в шахте 9 марта

МИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Генеральный директор белорусского предприятия "Беларуськалий" Иван Головатый подтвердил гибель двух рабочих, оказавшихся под завалом при обрушении 9 марта породы в шахте.

"К сожалению, чуда не произошло. Ребята погибли", - сказал он в воскресенье белорусскому телеканалу ОНТ. По его словам, тела погибших обнаружены под завалом.

9 марта на подземном горном участке №10 рудника 3-го рудоуправления ОАО "Беларуськалий" произошел внезапный выброс соли и газа. Под завал попали машинист горных выемочных машин и горнорабочий очистного забоя. Горноспасатели и службы рудника вели работы по расчистке завала. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности горных работ.

ОАО "Беларуськалий" расположено в городе Солигорск (Минская область).