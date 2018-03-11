СМИ: число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Азербайджане возросло до 20

БАКУ, 11 марта. /ТАСС/. Число пострадавших в результате столкновения микроавтобуса, перевозившего школьников, и грузового автомобиля "ГАЗ-53" в городе Евлах (285 км от Баку) возросло до 20 человек. Об этом сообщило в воскресенье азербайджанское агентство АзерТАдж со ссылкой на местные органы власти.

По их данным, 18 пострадавших - школьники, двое - сопровождавшие их учителя. Как отмечает агентство, 15 пострадавших после оказания им первой медицинской помощи в Евлахской районной больнице отпущены домой. Пять человек, в том числе четверо школьников, состояние которых оценивается как средней степени тяжести, отправлены в Мингечаурскую городскую больницу.

Микроавтобус вез школьников на тестовый экзамен, который 11 марта сдают девятиклассники по всей стране.