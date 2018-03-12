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Фигуранты дела "аргентинского кокаина" считают свое задержание провокацией

Происшествия
12 марта, 16:04 дата обновления: 12 марта, 16:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

Адвокат Дмитрий Миненко, представляющий интересы Иштимира Худжамова, утверждает, что сотрудники МВД и ФСБ искусственно создали условия, в которых у обвиняемых возник умысел на совершение преступления

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МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Фигуранты дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию считают их задержание и арест провокацией, заявил в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на продление им ареста, адвокат Дмитрий Миненко, представляющий интересы Иштимира Худжамова.

"В жалобе мы утверждаем, что сотрудники МВД и ФСБ искусственно создали условия на возникновение у обвиняемых умысла на совершение преступления, в котором их обвиняют. Была совершена провокация", - сказал защитник. Адвокат другого фигуранта дела Владимира Калмыкова поддержал своего коллегу, также назвав это дело провокацией и попросив изменить меру пресечения своему подзащитному с содержания СИЗО на домашний арест.

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Источник: МВД РФ уточнило обвинение фигурантам дела о поставке "аргентинского кокаина"

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Как сообщил в суде Худжамов, Ковальчука они считали сотрудником спецслужб. "Ковальчук представлялся нам сотрудником спецслужб и МИД, говорил, что у него звание полковника. Мы даже не думали о криминале, а тем более о наркотиках. Были уверены, что перевозим кофе", - сказал он.

Уголовное дело по факту контрабанды крупной партии кокаина находится в производстве следственного департамента МВД России. В начале февраля Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей трем фигурантам дела - Калмыкову, Худжамову и Али Абянову до 13 апреля. Предполагаемый организатор поставок кокаина Андрея Ковальчук был заочно арестован в России и объявлен в розыск. Позднее он был задержан в Германии и арестован по запросу России.

По данным МИД РФ, правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков (более 360 кг кокаина) на европейский рынок, в качестве подозреваемых были задержаны граждане РФ и Аргентины. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия наркотиков, обнаруженная в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, принадлежала сотруднику посольства из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку. Помимо Калмыкова, Худжамова, Абянова и Ковальчука, еще два человека были задержаны в Аргентине.

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Дело о поставке кокаина из Аргентины в Европу
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