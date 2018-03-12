Фигуранты "кокаинового дела" помогали следствию, чтобы выманить Ковальчука в Россию

Фигуранты дела о поставке крупной партии аргентинского кокаина в Россию Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов во время рассмотрения жалобы в Мосгорсуде на продление их ареста © Сергей Савостьянов/ТАCC

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Фигуранты дела о поставке крупной партии кокаина из Аргентины в Россию участвовали в следственных экспериментах, чтобы выманить предполагаемого организатора поставок - Андрея Ковальчука - в Россию. Об этом сообщил в суде один из обвиняемых, передает корреспондент ТАСС.

"Когда мы были задержаны сотрудниками ФСБ, мы проводили все следственные эксперименты, чтобы заставить приехать Ковальчука в Москву и задержать [его]", - сказал он в Мосгорсуде, где в понедельник рассматривается жалоба на продление срока ареста фигурантам дела.

"В дальнейшем 12 чемоданов мы должны были доставить на Неопалимовский переулок, где находится консульство МИД РФ (консульский департамент МИД РФ - прим. ТАСС)", - отметил он.

Как стало известно в суде, один из фигурантов дела - Владимир Калмыков - бывший подводник и член партии "Единая Россия". На момент задержания он занимал должность генерального директора центра правовых услуг.

Уголовное дело по факту контрабанды крупной партии кокаина находится в производстве следственного департамента МВД России. В начале февраля Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей трем фигурантам дела - Калмыкову, Худжамову и Али Абянову - до 13 апреля. Предполагаемый организатор поставок кокаина Андрей Ковальчук был заочно арестован в России и объявлен в розыск. Позднее он был задержан в Германии и арестован по запросу России.

По данным МИД РФ, правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков (более 360 кг кокаина) на европейский рынок, в качестве подозреваемых были задержаны граждане РФ и Аргентины. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия наркотиков, обнаруженная в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, принадлежала сотруднику посольства из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку. Помимо Калмыкова, Худжамова, Абянова и Ковальчука, еще два человека были задержаны в Аргентине.