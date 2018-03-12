Мосгорсуд оставил в СИЗО двух фигурантов дела об аргентинском кокаине

Фигуранты дела о поставке аргентинского кокаина в Россию Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов во время рассмотрения жалобы в Мосгорсуде на продление их ареста © Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник признал законным продление срока ареста двум фигурантам дела о поставке крупной партии кокаина из Аргентины в Россию Владимиру Калмыкову и Иштимиру Худжамову. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Тверского суда оставить без изменений, жалобу защиты - без удовлетворения", - говорится в решении апелляционной инстанции Мосгорсуда.

В связи с тем, что защита третьего фигуранта дела Али Абянова нарушила срок подачи жалобы, Мосгорсуд отказался рассматривать апелляцию на продление срока его ареста.

В апелляционной жалобе защита фигурантов настаивала на избрании их подзащитным более мягкой меры пресечения, например, домашнего ареста.

По словам адвоката Худжамова Дмитрия Миненко, в октябре 2017 года предполагаемый организатор поставок кокаина Ковальчук предложил Худжамову перевезти из Аргентины кофе. "Когда груз (в ходе совместной спецоперации спецслужб РФ и Аргентины кокаин был заменен на муку) прибыл в Москву, они поехали забирать его на базу МИД России", - напомнил он. Кроме того, Миненко заявил, что акт осмотра чемоданов подписал в Аргентине Воробьев (первый секретарь посольства России в Аргентине Олег Воробьев) 8 декабря 2016 года.

По словам Андрея Шалаева - адвоката обвиняемого Калмыкова - его подзащитный хотел получить выгоду от перепродажи кофе и "никак не мог ожидать, что в данных коробках и чемоданах находится кокаин".

Представитель прокуратуры доводы апелляционной жалобы обвиняемых не поддержала.

Фигуранты отметили, что чемоданы были помечены инициалами и номером телефона Ковальчука.

О деле

В начале февраля Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей Калмыкову, Худжамову и Абянову до 13 апреля. Также Тверской суд Москвы заочно арестовал и объявил в международный розыск предполагаемого организатора поставок кокаина Андрея Ковальчука. После этого он был задержан в ФРГ и арестован по запросу России, германский суд будет решать вопрос о его экстрадиции.

Следственный департамент МВД России предъявил обвинение Калмыкову, Худжамову и Абянову по ч. 3 ст. 30 ("Покушение на совершение преступления"), п. "б" ч. 4 ст. 229.1 УК РФ ("Контрабанда") и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств") в составе организованной группы.

Как сообщал ТАСС близкий к следствию источник, операция по задержанию фигурантов дела проходила на базе МИД в районе Кунцево на западе Москвы 13 декабря 2017 года. Там были задержаны Калмыков и Худжамов, чуть позднее в тот же день у подъезда своего дома был задержан Абянов. Как пояснил источник, груз (в ходе совместной спецоперации спецслужб РФ и Аргентины кокаин был заменен на муку) прибыл в Москву, и фигуранты дела поехали забирать его на базу МИД России. Адвокаты обвиняемых утверждают, что их клиенты были уверены, что едут забирать партию кофе, за которую предварительно перевели €50 тыс.

МИД РФ сообщал, что правоохранительные органы России и Аргентины провели совместную операцию по пресечению канала поставки крупной партии наркотиков (более 360 кг кокаина) на европейский рынок, в качестве подозреваемых были задержаны граждане РФ и Аргентины. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия наркотиков, обнаруженная в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе, принадлежала сотруднику посольства из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку. Помимо Калмыкова, Худжамова, Абянова и Ковальчука, задержаны еще два человека в Аргентине.