Источник: в Смоленске застрелили бизнесмена, амнистированного по делу об убийстве партнера

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Бизнесмена Александра Лавриненкова, которого в 2015 году амнистировали по делу об убийстве делового партнера, застрелили в центре Смоленска, об этом ТАСС сообщил источник в региональных правоохранительных органах. В управлении СК по региону подтвердили, что тело мужчины с огнестрельными ранениями действительно обнаружили утром 12 марта в машине на улице Жукова, его личность уже установили, однако фамилию погибшего пока не называют в интересах следствия.

"Сегодня утром около одного из домов по улице Жукова в Смоленске в автомашине было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", - говорится в сообщении СК.

Как удалось выяснить ТАСС, в 2014 году в офисе во время переговоров Лавриненков застрелил партнера по бизнесу Геннадия Новикова. Причиной конфликта стал хозяйственный спор. Ранее в региональных СМИ сообщалось, что по делу об убийстве Новикова обвинение просило для Лавриненкова 15 лет лишения свободы, но суд переквалифицировал статью, решив, что убийство он совершил в состоянии аффекта.

Приговором тогда стало наказание в виде двух лет и 11 месяцев ограничения свободы, после этого Лавриненкова освободили от наказания в связи с решением Госдумы об амнистии.

В СК отметили, что расследование совершенного в понедельник убийства продолжается.