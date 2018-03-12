Суд вынес приговор напавшим на охранников химзавода на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Суд вынес приговор четырем жителям Свердловской области, которые напали на сторожей обанкротившегося Красноуральского химического завода. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Красноуральский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местных жителей, совершивших нападение на сторожей бывшего химического завода. <…> Суд назначил четырем нападавшим от 6,5 до 10,5 лет колоний строгого и особого режимов в зависимости от роли и степени участия в преступлении", - сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, в ночь на 13 января 2017 неизвестные вооруженные люди попытались проникнуть на территорию Красноуральского химзавода и ранили охранников. Через несколько дней подозреваемых в этом нападении задержали сотрудники полиции. Горелых отметил, что у задержанных изъяли арсенал оружия.

Ранее ТАСС сообщал, что охрана попыталась задержать злоумышленников при проникновении на завод, однако те открыли стрельбу. В результате происшествия троих сотрудников частного охранного предприятия госпитализировали с различными травмами, в том числе и огнестрельными. Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью".

Ранее Красноуральский химический завод производил взрывчатку. На неэксплуатируемом предприятии ликвидировали более 300 тонн опасных веществ.