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Скульптор Рукавишников заявил о краже его работ из музея Булгакова в Москве

Происшествия
12 марта, 17:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, марта. /ТАСС

По данным источника в правоохранительных органах, стоимость скульптур оценивается в 1 млн 300 тыс. рублей

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Александр Рукавишников

Александр Рукавишников

© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи статуэток на 1,3 млн рублей из музея им. М. А. Булгакова в Москве, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Завкафедры Московского государственного художественного института им. Сурикова Александр Рукавишников обратился в полицию с заявлением о краже из музея им. Булгакова принадлежащих ему бронзовой статуэтки "Тхеквондо", бюста женщины и прочих скульптур общей стоимостью 1 млн 300 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, заявитель утверждает, что кража произошла еще в июне прошлого года: похититель взломал входную дверь в музей и забрал статуэтки. "Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", - отметил источник.

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