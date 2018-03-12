Скульптор Рукавишников заявил о краже его работ из музея Булгакова в Москве

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Полицейские возбудили уголовное дело по факту кражи статуэток на 1,3 млн рублей из музея им. М. А. Булгакова в Москве, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Завкафедры Московского государственного художественного института им. Сурикова Александр Рукавишников обратился в полицию с заявлением о краже из музея им. Булгакова принадлежащих ему бронзовой статуэтки "Тхеквондо", бюста женщины и прочих скульптур общей стоимостью 1 млн 300 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, заявитель утверждает, что кража произошла еще в июне прошлого года: похититель взломал входную дверь в музей и забрал статуэтки. "Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", - отметил источник.