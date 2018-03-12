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Россиянин Мартышев признал в суде в США вину по двум из четырех пунктов обвинения

Происшествия
12 марта, 19:48 UTC+3 ВАШИНГТОН 12, марта. /ТАСС

Гражданин РФ обвиняется в преступном сговоре и соучастии в компьютерном взломе

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ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Гражданин России Юрий Мартышев, выданный властями Латвии в США в июле 2017 года, в понедельник в суде города Александрия (штат Вирджиния) признал себя виновным по двум из четырех пунктов обвинения. Об этом говорится в документах, с которым корреспондент ТАСС ознакомился в электронном архиве окружного суда.

"Подзащитный согласен признать свою вину по пунктам 1 и 4 обвинительного заключения, которые инкриминируют ему преступный сговор <...> и оказание содействия и соучастие в компьютерном взломе <...>" - отмечается в соглашении о признании вины. В нем также отмечается, что "максимальное наказание за преступный сговор составляет пять лет лишения свободы, штраф в размере $250 тыс., полная компенсация нанесенного ущерба, конфискация любого имущества заработанного преступным путем, специальный налог в $100 и освобождение под надзором в течение трех лет". Аналогичное наказание предусмотрено и за оказание содействия и соучастие в компьютерном взломе.

В обмен на признание подсудимого суд согласился снять с него остальные два пункта обвинения. "<...> Соединенные Штаты намерены снять оставшиеся обвинения, обозначенные в обвинительном заключении", - отмечается в документе за подписью Мартышева и его адвоката Алексея Тарасова. В соответствии с двумя другими пунктами, которые связаны с электронным мошенничеством, россиянину могло грозить лишение свободы сроком до 30 лет.

Согласно сделке, Мартышев также обязан будет возместить ущерб в размере как минимум $125,7 тыс., а также сдать правоохранительному органу весь инструментарий и технику, которая применялась при совершении преступления.

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