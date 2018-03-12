В Остине прогремел второй за сутки взрыв

НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Второй за сутки взрыв прогремел в понедельник в городе Остин (штат Техас), пострадала пожилая женщина. Об этом сообщается в Twitter местной службы скорой помощи.

FINAL 6700blk Galindo St (1149): 2nd unrelated medical patient will not be transported. ONLY 1 patient involved & transported from the explosion to Dell Seton Medical Center with serious potentially life threatening injuries. Refer all additional questions to @Austin_Police — ATCEMS (@ATCEMS) 12 марта 2018 г.

Женщина, которой около 70 лет, находится в тяжелом состоянии, есть угроза ее жизни. Пострадавшая была госпитализирована. Иных подробностей относительно произошедшего не приводится.

Ранее в понедельник полиция Остина сообщила о другом взрыве, при котором погиб 17-летний подросток и была ранена женщина. Как заявил шеф полиции города Брайан Мэнли, тогда взорвалась посылка, которую обнаружили около жилого дома. Мэнли уточнил, что произошедшее расследуется как убийство, в разбирательстве участвуют сотрудники ФБР. По его словам, согласно последним данным, посылка не была доставлена по почте или какой-либо курьерской службой.

Как указал Мэнли, 2 марта в Остине произошел "очень похожий инцидент". Тогда также взорвалась оставленная утром у дома посылка, погиб мужчина. Блюститель закона отметил, что между взрывами, предположительно, имеется связь. Он рекомендовал жителям города не открывать подозрительные посылки.