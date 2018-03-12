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В Остине прогремел второй за сутки взрыв

Происшествия
12 марта, 21:22 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, марта. /ТАСС

В результате инцидента пострадала женщина

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НЬЮ-ЙОРК, 12 марта. /ТАСС/. Второй за сутки взрыв прогремел в понедельник в городе Остин (штат Техас), пострадала пожилая женщина. Об этом сообщается в Twitter местной службы скорой помощи.

Женщина, которой около 70 лет, находится в тяжелом состоянии, есть угроза ее жизни. Пострадавшая была госпитализирована. Иных подробностей относительно произошедшего не приводится.

Ранее в понедельник полиция Остина сообщила о другом взрыве, при котором погиб 17-летний подросток и была ранена женщина. Как заявил шеф полиции города Брайан Мэнли, тогда взорвалась посылка, которую обнаружили около жилого дома. Мэнли уточнил, что произошедшее расследуется как убийство, в разбирательстве участвуют сотрудники ФБР. По его словам, согласно последним данным, посылка не была доставлена по почте или какой-либо курьерской службой.

Как указал Мэнли, 2 марта в Остине произошел "очень похожий инцидент". Тогда также взорвалась оставленная утром у дома посылка, погиб мужчина. Блюститель закона отметил, что между взрывами, предположительно, имеется связь. Он рекомендовал жителям города не открывать подозрительные посылки.

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