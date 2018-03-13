МВД не подтверждает информацию о вооруженном нападении на сотрудников спецсвязи в Ногинске

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Опубликованная в СМИ информация о вооруженном нападении на сотрудников спецсвязи с убийством двух человек, похищением оружия и 7 млн рублей не находит подтверждения, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Мы не подтверждаем данную информацию", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию, согласно которой в Ногинском районе Московской области якобы введен план перехват после нападения на сотрудников спецсвязи.