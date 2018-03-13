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МВД не подтверждает информацию о вооруженном нападении на сотрудников спецсвязи в Ногинске

Происшествия
13 марта, 7:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Информацию о нападении на сотрудников спецсвязи ранее сообщили некоторые СМИ. Отмечалось, что в результате инцидента погибли два человека

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Опубликованная в СМИ информация о вооруженном нападении на сотрудников спецсвязи с убийством двух человек, похищением оружия и 7 млн рублей не находит подтверждения, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Мы не подтверждаем данную информацию", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию, согласно которой в Ногинском районе Московской области якобы введен план перехват после нападения на сотрудников спецсвязи.

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