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Британские спецслужбы проверят утверждения о причастности РФ к подозрительным смертям

Происшествия
13 марта, 18:03 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 13, марта. /ТАСС

Таких действий от главы МВД Соединенного Королевства потребовал депутат от Лейбористской партии

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ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Британская полиция и спецслужбы намерены проверить утверждения о причастности России к ряду смертей в Великобритании. Об этом говорится в ответе главы МВД Соединенного Королевства Эмбер Радд на запрос депутата от Лейбористской партии Иветт Купер. Ранее парламентарий потребовала проверить 14 подозрительных смертей, произошедших за последние годы на территории Великобритании, к которым, по его утверждениям, может быть причастна Россия.

"Как вам известно, полицейские и коронерские расследования в прошлом не выявили доказательств совершенных преступлений", - отмечается в распространенном во вторник ответе министра. Оно маркировано десятым марта.

"В ближайшие недели я хочу убедиться в том, что это не более чем утверждения. Полиция и МИ-5 согласны и окажут содействие в этом начинании. Я напишу вам снова и представлю свои выводы", - добавила Радд.

При этом ранее сама министр скептически относилась к тому, что все дела должны подлежать новой проверке. "После того, как мы начали заниматься этим инцидентом [в Солсбери], может быть, будет правильно заново рассмотреть их. Но не все из них", - сказала она в понедельник в интервью газете Evening Standard, предположив, что реальной проверке следует подвергнуть от одного до четырех случаев.

Призыв расследовать подозрительные смерти был сделан на фоне отравления 66-летнего бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии 4 марта в английском Солсбери. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии. По заявлениям британского премьер-министра Терезы Мэй, Россия с большой долей вероятности причастна к этому инциденту, а само отравление произошло, по ее данным, при помощи разработанного в России нервно-паралитического вещества, известного как "Новичок".

Во вторник глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что РФ не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери. Он также отметил, что Россия не получала от Великобритании запроса по веществу, якобы использованному в инциденте в Солсбери. Лавров обратил внимание на то, что, согласно положениям Конвенции по запрещению химоружия, Великобритания была обязана немедленно обратиться к стране, подозреваемой в применении вещества, предоставив ей доступ к тому веществу о котором идет речь. Для ответа же на подобный вопрос, уточнил министр, конвенция предусматривает 10 дней.

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Инцидент с экс-полковником ГРУ
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Радд, Эмбер Мэй, Тереза Лавров, Сергей Викторович
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