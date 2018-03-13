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Telegraph: полиция Великобритании оцепила паркомат в рамках расследования дела Скрипаля

Происшествия
13 марта, 17:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

По данным издания, полиция отрабатывает версию отравления Скрипаля и его дочери еще в автомобиле

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МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Полиция Великобритании оцепила билетный автомат на парковке в Солсбери, где останавливался экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Об этом во вторник сообщила газета The Telegraph.

Издание сообщило, что правоохранители отгородили лентой территорию вокруг автомата у торгового центра The Maltings, а саму билетную машину накрыли желто-белым тентом. Паркомат охраняют несколько полицейских

Как отмечает издание, полиция начала обследование территории парковки еще в понедельник, проверяя версию, по которой Сергей Скрипаль и его дочь могли быть отравлены еще в автомобиле. Для этого, по мнению полицейских, использовалось нервно-паралитическое вещество отложенного действия.

66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, назвав этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". По ее словам, боевое нервно-паралитическое вещество было разработано в России.

Во вторник глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери. Он также отметил, что Россия не получала от Великобритании запрос о веществе, якобы использованном в инциденте в Солсбери.

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