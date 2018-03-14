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Компания из США выплатит $2 млн за взятки главе "дочки" "Техснабэкспорта"

Происшествия
14 марта, 5:16 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, марта. /ТАСС

Transport Logistics International признала, что перевела за 10 лет россиянину Вадиму Микерину $1,7 млн

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ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Базирующаяся в штате Мэриленд компания Transport Logistics International согласилась выплатить два миллиона долларов в рамках своего соглашения со следствием по делу о даче взятки россиянину Вадиму Микерину - экс-главе дочернего предприятия российского ядерного экспортера "Техснабэкспорт" - за получение контрактов на поставки урана в США. Об этом во вторник сообщило американское министерство юстиции.

Согласно информации, опубликованной на сайте ведомства, компания признала, что перевела Микерину общую сумму в размере $1,7 млн. На протяжении более десяти лет эти деньги перечислялись через счета подставных компаний в Латвии, Швейцарии и на Кипре. В ходе разбирательства минюст принял решение не выдвигать обвинений против фирмы в обмен на сотрудничество со следствием.

Микерин возглавлял компанию TENAM Corp - дочернее предприятие российского ядерного экспортера "Техснабэкспорт". Американская прокуратура в штате Мэриленд обвинила его в участии в "преступном сговоре с целью вымогательства", заявив, что он за взятки предоставлял подряды на транспортировку в США российского урана одной и той же фирме на внеконкурсной основе. Вместе с прокуратурой о выдвижении обвинений против главы TENAM Corp объявляли представители ФБР и министерства энергетики США - ведомства, которое было партнером Росатома по проекту, осуществлявшемуся в 1993-2013 годах и предусматривавшему поставки в США российского урана.

Микерин впоследствии признал свою вину, и в декабре 2015 года был приговорен в США к четырем годам тюрьмы.

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