Прокуратура Петербурга проверяет информацию о том, что школьник ранил одноклассника ножом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры Невского района Санкт-Петербурга проверяют информацию о том, что ученик одной из школ города ранил своего одноклассника ножом. Об этом в среду сообщает пресс-служба прокуратуры города.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, инцидент произошел в гимназии №498, расположенной в Невском районе. Ранее городские СМИ писали о том, что петербургский школьник в течение нескольких дней скрывал ножевую рану, которую ему нанес одноклассник, но затем рассказал родителям о происшествии. Мальчика осмотрели врачи и отпустили домой.

"Прокуратура Невского района организовала проверку информации о том, что ученик одной из школ района получил ранение ножом от своего одноклассника. Сотрудники прокуратуры района выясняют все обстоятельства происшедшего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки прокуратура даст оценку действиям администрации школы и должностных лиц органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.