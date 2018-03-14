В Калужской области задержали членов "спящей" ячейки ИГ

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России задержали в Калужской области четверых участников "спящей" ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"14 марта 2018 года в Калужской области задержаны четверо участников так называемой "спящей" ячейки исламистов - жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, возглавляемой эмиссаром международной террористической организации, прошедшим боевую подготовку на территории Сирийской Арабской Республики в составе МТО "Исламское государство" и прибывшим из зоны конфликта для организации террористической деятельности", - подчеркнули в ФСБ.

В спецслужбе пояснили, что личности задержанных не разглашают в интересах следствия. Специалисты проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.