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В Калужской области задержали членов "спящей" ячейки ИГ

Происшествия
14 марта, 13:55 UTC+3

В ФСБ сообщили, что возглавлял группу эмиссар международной террористической организации, прошедший боевую подготовку на территории Сирии

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России задержали в Калужской области четверых участников "спящей" ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"14 марта 2018 года в Калужской области задержаны четверо участников так называемой "спящей" ячейки исламистов - жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, возглавляемой эмиссаром международной террористической организации, прошедшим боевую подготовку на территории Сирийской Арабской Республики в составе МТО "Исламское государство" и прибывшим из зоны конфликта для организации террористической деятельности", - подчеркнули в ФСБ.

В спецслужбе пояснили, что личности задержанных не разглашают в интересах следствия. Специалисты проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

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Темы
Калужская область Ямало-Ненецкий автономный округ Борьба с "Исламским государством" Противодействие терроризму в России
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