В Петербурге из-под домашнего ареста пропал основатель тренинговой организации "Зеора"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 марта. /ТАСС/. Виктор Маркелов, основатель петербургской тренинговой организации "Зеора", обвиняемый в создании общественного объединения, деятельность которого сопряжена с причинением вреда жизни и здоровью граждан, пропал из-под домашнего ареста, сообщили в пресс-службе УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"13 марта 2018 года при проверке в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста установлено сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции отсутствие [Маркелова], о чем сотрудники инспекции незамедлительно сообщили в следственные органы", - сообщили в пресс-службе.

Также в управлении ФСИН отметили, что технические средства контроля соблюдения режима домашнего ареста к Маркелову не применялись. "Применение технических средств контроля в отношении обвиняемого или подозреваемого является правом, а не обязанностью уголовно-исполнительной инспекции. В отношении данного гражданина электронные средства не применялись, контроль за ним осуществлялся иными способами", - сказали в пресс-службе.

Как отметил адвокат Маркелова Андрей Макаркин, он связывался со своим подзащитным в конце февраля. Скрываться основатель "Зеоры", по словам Макаркина, не собирался. "Вчера установили, что он отсутствует. Сейчас он вне зоны доступа, никто не знает, что с ним случилось, сам он покинул место домашнего ареста или нет, никто не знает", - сказал Макаркин, добавив, что жена Маркелова, также проходящая по делу "Зеоры", по-прежнему находится под домашним арестом.

По факту отсутствия Маркелова под домашним арестом проводится проверка.

Дело "Зеоры"

Дело "Зеоры" началось в 2017 году. По версии правоохранительных органов, в тренингах организации, которую основали супруги Маркеловы, присутствовали признаки психологического воздействия на людей, способного нанести вред их здоровью.

Сотрудники СК и ФСБ провели обыски по месту жительства фигурантов дела, а также в помещении, в котором проводились тренинги. Маркеловы были задержаны и помещены по домашний арест.