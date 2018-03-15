Сообщение о вооруженном человеке на территории университета в Чикаго оказалось ложным

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Сообщение о вооруженном человеке, замеченном на территории Северо-Западного университета в пригороде Чикаго оказалось ложным. Об этом сообщила в среду в Twitter местная полиция.

"Это было ложный сигнал, - указывается в сообщении. - Не было ни жертв, ни опасности для людей. Район, куда была вызвана полиция, безопасен. Сотрудники полиции и городской пожарной охраны покидают этот район".

ALL CLEAR. Police have determined that the report of a man with a gun in Engelhart Hall was a hoax. It was made in a call to the Evanston Police Department. No danger to the community exists. Police are investigating the false report. — Northwestern (@NorthwesternU) 14 March 2018

Ранее телекомпания WGN9 сообщила, что около 14:00 по местному времени (22:00 мск) в полицию поступило сообщение о том, что молодой человек, якобы, застрелил девушку в районе студенческого городка. Полицейские немедленно выехали к месту предполагаемого преступления, однако ничего не обнаружили.

Администрация вуза, также получившая тревожный сигнал, рекомендовала студентам укрыться в безопасных местах.