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Сообщение о вооруженном человеке на территории университета в Чикаго оказалось ложным

Происшествия
15 марта, 0:27 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, марта. /ТАСС

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что в студенческом городке была застрелена девушка

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НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Сообщение о вооруженном человеке, замеченном на территории Северо-Западного университета в пригороде Чикаго оказалось ложным. Об этом сообщила в среду в Twitter местная полиция.

"Это было ложный сигнал, - указывается в сообщении. - Не было ни жертв, ни опасности для людей. Район, куда была вызвана полиция, безопасен. Сотрудники полиции и городской пожарной охраны покидают этот район".

Ранее телекомпания WGN9 сообщила, что около 14:00 по местному времени (22:00 мск) в полицию поступило сообщение о том, что молодой человек, якобы, застрелил девушку в районе студенческого городка. Полицейские немедленно выехали к месту предполагаемого преступления, однако ничего не обнаружили.

Администрация вуза, также получившая тревожный сигнал, рекомендовала студентам укрыться в безопасных местах.

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