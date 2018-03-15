В Приморье завели уголовное дело о снятом на камеру избиении детей

ВЛАДИВОСТОК, 15 марта. /Корреспондент ТАСС Константин Васильев/. Уголовное дело возбуждено в Приморском крае из-за избиения несовершеннолетними двух 11-летних школьников, которое обидчики снимали на видео. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю Аврора Римская, все участники установлены.

"Уголовное дело возбуждено по сообщению в СМИ. В ходе проведения оперативно-следственных действий все участники видео были установлены", - сказала Римская, добавив, что с несовершеннолетними проведены беседы.

По версии следствия, 5 марта 2018 года на территории школы в городе Артеме несколько несовершеннолетних из хулиганских побуждений нанесли побои двум 11-летним школьникам, при этом хулиганы отсняли на видео все свои действия. Дело возбуждено по ст. 116 УК РФ ("Побои").

"В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники полиции", - уточнила собеседница агентства.