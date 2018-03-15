Более 700 ДТП зафиксировали в Москве за минувшие сутки

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Более 700 ДТП с материальным ущербом произошло в Москве за прошедшие сутки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"За последние сутки в Москве зафиксировано более 700 ДТП с материальным ущербом", - сообщили в ведомстве, отметив, что в 14 из них имелись пострадавшие.

Между тем московские власти просят водителей с утра в четверг пересесть на городской транспорт в связи с непогодой.

Сейчас загруженность на дорогах Москвы оценивается в семь баллов. По данным Гидрометцентра, в четверг ожидается облачная погода, местами сильный мокрый снег и до 2 градусов мороза. Синоптики также предупреждают о метели и гололедице, местами сильной, уже к вечеру ожидается понижение температуры до минус 10 градусов.