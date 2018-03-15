В Саратове в результате ДТП пострадали шесть человек

САРАТОВ, 15 марта. /ТАСС/. Шесть человек получили травмы в результате ДТП, произошедшего поздно вечером в среду в Саратове. В числе пострадавших - пешеходы, в том числе ребенок, сообщает в четверг пресс-служба городской ГИБДД.

"Авария произошла поздно вечером в среду. Водитель Kia выехал на перекрестке двух улиц в центре города на красный сигнал светофора и врезался в "Фольксваген". После этого Volkswagen выехал на тротуар и врезалась в дорожный знак, который упал на двух пешеходов. В результате пострадали шесть человек", - говорится в сообщении.

В ГИБДД добавили, что медицинская помощь понадобилась троим пешеходам: двоим женщинам и мальчику 2002 года рождения. Кроме того, помощь оказали водителю и двум пассажирам Volkswagen.

Специалисты выясняют причины аварии.