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СМИ: в Таиланде по запросу правоохранительных органов РФ задержали россиянина

Происшествия
15 марта, 9:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

36-летний Сергей Порамонов был задержан после того, как российская сторона уведомила таиландские власти о том, что он находится в розыске

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ТАСС, 15 марта. Сотрудники полиции Таиланда по запросу российских правоохранительных органов задержали на Пхукете гражданина РФ, находящегося в розыске. Об этом сообщила в четверг местная газета Phuket News.

По его данным, 36-летний Сергей Порамонов был задержан накануне после того, как российская сторона уведомила таиландские власти о том, что он находится в розыске и может скрываться на территории королевства.

Как отмечает Phuket News, российским судом ранее был выдан ордер на арест Порамонова. Задержанный был доставлен в Иммиграционное бюро Пхукета.

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