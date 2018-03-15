СМИ: в Таиланде по запросу правоохранительных органов РФ задержали россиянина

ТАСС, 15 марта. Сотрудники полиции Таиланда по запросу российских правоохранительных органов задержали на Пхукете гражданина РФ, находящегося в розыске. Об этом сообщила в четверг местная газета Phuket News.

По его данным, 36-летний Сергей Порамонов был задержан накануне после того, как российская сторона уведомила таиландские власти о том, что он находится в розыске и может скрываться на территории королевства.

Как отмечает Phuket News, российским судом ранее был выдан ордер на арест Порамонова. Задержанный был доставлен в Иммиграционное бюро Пхукета.