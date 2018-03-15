Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В московских аэропортах из-за непогоды задерживаются десятки рейсов

Происшествия
15 марта, 9:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

В аэропорту Шереметьево рейсы задерживаются на вылет в среднем на 40 минут

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Более 30 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы из-за непогоды. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропортов Московского авиационного узла.

По состоянию на 9:20 мск в аэропорту Шереметьево задерживаются десять рейсов, отменены два. В Домодедове задерживаются 24 рейса, еще восемь отменены. Во Внукове задерживается один рейс.

По данным специализированного портала Flightradar, в Шереметьеве рейсы на вылет задерживаются в среднем на 40 минут, на прилет - на 14 минут. В Домодедове на вылет рейсы задерживаются в среднем на 26 минут, на прилет - на 18 минут. Среднее время задержки рейсов на вылет в аэропорте Внуково составляет 23 минуты, на прилет - 5 минут.

По данным Гидрометцентра, в четверг в столичном регионе ожидается облачная погода, местами сильный мокрый снег и до 2 градусов мороза.

Синоптики также предупреждают о метели и гололедице, местами сильной.

К вечеру ожидается понижение температуры до минус 10 градусов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Отчим пропавшей в Сочи пятилетней девочки признался в ее убийстве
2
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
3
Прощание с Олегом Табаковым проходит в МХТ имени Чехова
4
Лондон предоставит ОЗХО образцы вещества, которым был отравлен Скрипаль
5
Совбез ООН обсудил дело Скрипаля
6
Случаи высылки советских и российских дипломатов из Великобритании. Досье
7
Госдеп: связанные с Крымом санкции сохранятся до его передачи Россией Украине
Темы дня
Новости партнеров
Реклама