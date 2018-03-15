В московских аэропортах из-за непогоды задерживаются десятки рейсов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Более 30 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы из-за непогоды. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропортов Московского авиационного узла.

По состоянию на 9:20 мск в аэропорту Шереметьево задерживаются десять рейсов, отменены два. В Домодедове задерживаются 24 рейса, еще восемь отменены. Во Внукове задерживается один рейс.

По данным специализированного портала Flightradar, в Шереметьеве рейсы на вылет задерживаются в среднем на 40 минут, на прилет - на 14 минут. В Домодедове на вылет рейсы задерживаются в среднем на 26 минут, на прилет - на 18 минут. Среднее время задержки рейсов на вылет в аэропорте Внуково составляет 23 минуты, на прилет - 5 минут.

По данным Гидрометцентра, в четверг в столичном регионе ожидается облачная погода, местами сильный мокрый снег и до 2 градусов мороза.

Синоптики также предупреждают о метели и гололедице, местами сильной.

К вечеру ожидается понижение температуры до минус 10 градусов.