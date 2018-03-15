В Курской области возбудили дело после гибели четырех человек в ДТП с микроавтобусом

КУРСК, 15 марта. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело после столкновения в Курской области легкого автомобиля с микроавтобусом, в результате которого четыре человека погибли и двое пострадали. Об этом сообщили ТАСС в четверг в отделе пропаганды управления ГИБДД регионального управления МВД.

Информация о столкновении микроавтобуса Fiat Ducato с легковым автомобилем Lada Priora в Золотухинском районе поступила в экстренные службы региона накануне вечером.

В результате аварии на месте погибли три пассажира Lada Priora, водитель легкового автомобиля скончался по дороге в больницу. Водитель микроавтобуса и пассажирка Lada Priora получили травмы различной степени тяжести и находятся в больнице.

"По факту аварии по статье 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") возбуждено уголовное дело", - сообщила собеседница агентства.

По предварительной версии, авария произошла по вине водителя легкового автомобиля, который не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.