ФСБ: задержанные под Калугой члены "спящей" ячейки ИГ признались в подготовке терактов

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Задержанные в Калужской области четверо участников "спящей" ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ) признались в подготовке террористических акций.

Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Задержанные конвоированы в Тюмень для проведения необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации"). В ходе допроса преступники дали признательные показания об участии в деятельности запрещенной организации, а также о подготовке ими террористических акций", - сообщили в ЦОС.

Накануне ФСБ сообщила о задержании в Калужской области четверых участников так называемой спящей ячейки исламистов - жителей Ямало-Ненецкого автономного округа. Ячейка возглавлялась эмиссаром ИГ, прошедшим боевую подготовку на территории Сирии и прибывшим из зоны конфликта для организации террористической деятельности.