Экс-чиновник в Тульской области осужден за махинации с землей

ТУЛА, 15 марта. /ТАСС/. Бывший глава муниципального образования Малаховское Заокского района Тульской области Алексей Вдовин приговорен к четырем годам и пяти месяцам колонии за превышение должностных полномочий. Он переоформлял документы на земельные участки, что снижало их стоимость, ущерб бюджету превысил 3,4 млн рублей, рассказала ТАСС старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Зинаида Каминская.

"Экс-глава муниципального образования Малаховское признан виновным в совершении семи преступлений, связанных с превышением должностных полномочий. Суд назначил ему наказание - четыре года пять месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда", - сказала Каминская.

Следователи доказали, что по распоряжению Вдовина в период с декабря 2011 по февраль 2015 годов были подготовлены постановления о разделении участков большей площади на несколько новых, при этом в документах изменялось их местонахождение. "Администрация Заокского района фактически лишалась возможности распорядиться участками. Их стоимость… снизилась, общий ущерб бюджету оценен в более чем в 3,4 млн рублей", - сказала Каминская.

Уголовное дело по данным фактам возбудили в мае 2017 года по материалам управления ФСБ России по Тульской области.