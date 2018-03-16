В Подмосковье столкнулись электричка и легковой автомобиль

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Электричка и легковой автомобиль столкнулись в Одинцовском районе Подмосковья. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, в результате ДТП пострадавших нет.

"Сегодня около 09:15 мск на перегоне Кунцево - Усово в Одинцовском районе Московской области столкнулись электричка и автомобиль марки "Рено". В результате ДТП, по предварительной информации, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства, добавив, что причины происшествия устанавливаются.

По его словам, в настоящее время движение электропоездов Белорусского направления осуществляется в штатном режиме.