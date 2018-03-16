Защита экс-начальника МУР Трутнева просит отпустить его под залог не более 1,5 млн рублей

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Защита обвиняемого в посредничестве во взяточничестве генерал-майора полиции в отставке бывшего начальника Московского уголовного розыска (МУР) Виктора Трутнева просит отпустить его под залог в размере не более 1,5 млн рублей. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала Московского окружного военного суда (МОВС), где рассматривается жалоба на арест генерал-майора полиции в отставке.

"Мы просим отпустить нашего клиента под залог, сумма которого не должна превышать 1,5 млн рублей, иначе это будет невыполнимо", - сказал адвокат.

Московский гарнизонный военный суд арестовал Трутнева на два месяца. Согласно данным суда, отставному полицейскому вменяется ч. 4 ст. 291.1 ("Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере"). Из материалов дела следует, что Трутнев и другие фигуранты дела за $70 тысяч участвовали в решении вопроса о прекращении уголовного преследования в отношении предпринимателя.