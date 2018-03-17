В Риме страж порядка ранил двух женщин при попытке задержать подозреваемого

РИМ, 17 марта. /ТАСС/. Две женщины - мать и дочь 49 и 16 лет - получили ранения в результате стрельбы, открытой итальянским карабинером по подозрительной машине. Как сообщает агентство ANSA, инцидент произошел в пятницу вечером в одном из районов итальянской столицы.

Водитель автомобиля не подчинился приказу остановиться на контрольном пункте карабинеров для проведения стандартной проверки. Вместо этого водитель увеличил скорость и попытался врезаться в стражей порядка. Один из них открыл стрельбу по подозрительному автомобилю. При этом пуля попала в женщин, ехавших на мотороллере.

Как уточняет агентство, женщины, чьи ранения не представляют опасности жизни, были немедленно доставлены в больницу. Водителю удалось скрыться, ведутся его поиски.