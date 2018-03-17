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Квартира в Омске, где произошел хлопок газа, была отключена от газоснабжения за неуплату

Происшествия
17 марта, 18:38 UTC+3 ОМСК ОМСК 17, марта. /ТАСС

В результате инцидента пострадали пять человек

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ОМСК, 17 марта. /ТАСС/. Квартира в многоквартирном доме в Омске, где в субботу произошел хлопок газовоздушной смеси и начался пожар, была отключена от газоснабжения за долги, сообщил журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков. В результате происшествия пострадали пять человек.

"Взрыва газового баллона не было, произошел хлопок газа. Баллон, по всей видимости, был подключен к газовой плите, так как данная квартира ранее была отключена от снабжения газом за неуплату", - уточнил Бурков.

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС со ссылкой на хозяина квартиры, что газовые баллоны использовались и для отопления помещения. "Мужчина сказал, что он перекрыл батареи, потому что ему было дорого платить, и отапливал [помещение] газовыми баллонами при помощи плит. У него было около пяти баллонов на балконе и в квартире, один из них и стал причиной взрыва", - сообщил собеседник агентства.

По словам Буркова, от взрыва газа и последовавшего пожара пострадали четыре квартиры. "Было проведено первичное обследование здания, оно подтверждает, что повреждений конструктивных элементов дома нет", - подчеркнул врио губернатора. Он отметил, что мэрия Омска и областное правительство окажет финансовую поддержку пострадавшим.

Хлопок газа в Омске

Взрыв газовоздушной смеси произошел в воскресенье около 17:00 местного времени (14:00 мск) на третьем этаже девятиэтажного жилого дома на улице 3-я Молодежная в Омске. Взрывом выбиты стекла на нескольких этажах, возник пожар, который к настоящему моменту ликвидирован.

Прибывшие подразделения пожарно-спасательной службы эвакуированы 85 человек. Пострадали пять человек, госпитализированы две женщины. Хозяйка квартиры находится в тяжелом состоянии, у нее ожоги не менее 50% тела и переломы, так как она выпрыгнула с третьего этажа. Еще у одной женщины на фоне хронических заболеваний произошел скачок давления, она также доставлена в больницу.

На месте ЧП развернут оперативный штаб, эвакуированные жильцы располагаются в автобусах с подогревом. Заместитель мэра Омска Олег Заремба сообщил ТАСС, что, по предварительным данным, расселение потребуется жильцам нескольких квартир на 4-м и 5-м этажах, их временно разместят в гостинице "Иртыш".

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