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Один человек погиб при пожаре в квартире на Рублевском шоссе в Москве

Происшествия
17 марта, 19:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что пострадавшего пытались реанимировать, но он скончался

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МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее в квартире жилого дома на Рублевском шоссе в Москве, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"В квартире на втором этаже дома 39, корпус 2 по Рублевскому шоссе произошло возгорание личных вещей и мебели на площади 5 кв. метров. Возгорание ликвидировано по прибытии. Есть пострадавший", - сказали в ведомстве.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что пострадавшего пытались реанимировать, но он скончался.

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