В Москве задержали подозреваемых в ограблении ювелирного магазина

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Подозреваемые в нападении на ювелирный магазин на севере Москвы, забравшие украшения на 50 млн рублей, задержаны. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, ими оказались граждане Азербайджана.

"В настоящее время задержаны двое подозреваемых, оба граждане Азербайджана. Разыскиваются остальные члены банды", - сказал собеседник агентства.

Вечером 15 марта неизвестные ограбили ювелирный магазин на Ленинградском проспекте, д. 69, стр. 2. Угрожая персоналу магазина, нападавшие разбили витрины, похитили ювелирные украшения на 50 млн рублей, после чего скрылись. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое.