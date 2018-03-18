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Инспектор ДПС пострадал в результате ДТП в Приморье

Происшествия
18 марта, 15:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

По данным регионального управления МВД, авария произошла на освещенном участке федеральной трассы "Уссури"

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Сотрудник Госавтоинспекции получил множественные травмы в результате аварии на трассе в Приморье, он госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД региона.

"Установлено, что 17 марта в 22:15 на освещенном участке федеральной автодороги А-370 "Уссури" по направлению в город Владивосток сотрудники Госавтоинспекции на обочине дороги остановили автомашину Mitsubishi Delica с прицепом. Во время проверки документов в заднюю часть прицепа на большой скорости въехала автомашина Subaru Forester, после чего Subaru наехал на стоящего рядом инспектора ДПС. Сотрудник Госавтоинспекции получил множественные травмы и был госпитализирован", - говорится в сообщении.

По данным МВД, водитель Subaru Forester не имел при себе документов на транспортное средство, а также на право управления им. По факту ДТП проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия.

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