МВД передаст материалы о вбросах бюллетеней в Люберцах и приморском Артеме в СК

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Материалы о вбросах бюллетеней на выборах в подмосковных Люберцах и городе Артеме Приморского края будут переданы полицией в Следственный комитет РФ, заявил первый замглавы МВД России Александр Горовой.



"По двум фактам - по Люберцам и городу Артему Приморского края - мы закончили документирование и передаем в СК для рассмотрения вопроса о возможном возбуждении уголовного дела", - сказал Горовой в ЦИК в воскресенье.

Ранее сообщалось, что двух членов территориальной избирательной комиссии отстранили от работы в связи с вбросом бюллетеней в урну для голосования в подмосковных Люберцах. Мособлизбирком подтвердил факт вброса бюллетеней на участке в Люберцах по результатам изучения записи с видеокамер.

Еще один факт вброса бюллетений в урну для голосования зафиксировали в городе Артеме Приморского края. После этого инцидента урну опечатали.