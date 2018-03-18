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Обвиняемый в 60 эпизодах мошенничества при займах экстрадирован из Малайзии в РФ

Происшествия
18 марта, 19:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

По версии следствия, 42-летний мужчина получил десятки кредитов по фиктивным договорам на получение займов, не планируя возвращать деньги

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МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Малайзия выдала России обвиняемого по 60 эпизодам мошенничества при получении кредитов. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками Национального центрального бюро Интерпола МВД России в Москву доставлен 42-летний мужчина, обвиняемый в совершении около 60 эпизодов мошенничества", - сообщила она.

Фигурант был индивидуальным предпринимателем в Нижегородской области. По версии следствия, он получил десятки кредитов по фиктивным договорам на получение займов, не планируя возвращать деньги. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Обвиняемый был отпущен под подписку о невыезде. Воспользовавшись тем, что избранная мера пресечения не связана с изоляцией от общества, он покинул Россию и был объявлен в розыск по каналам Интерпола. Позже его задержали в Малайзии.

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