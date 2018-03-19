Спасатели извлекли все тела из-под обломков рухнувшего моста в Майами

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Работы по извлечению тел погибших из-под обломков пешеходного моста, обрушившегося в Майами (штат Флорида), завершены в воскресенье. Как сообщил глава полицейского управления округа Майами-Дейд Хуан Перес, число погибших составило шесть человек.

"Мы исходим из того, что это окончательное число", - сказал он. "В результате этой трагедии погибли шесть человек, мы уверены в том, что никто больше не остался [под обломками]", - указал начальник полиции, слова которого приводит CNN.

Всего из-под обрушившейся конструкции были извлечены тела пяти человек. Один пострадавший при обрушении моста скончался в больнице. Ранения в результате трагедии получили порядка 10 человек.

Мост через семиполосное шоссе рухнул в четверг. Конструкция не была до конца достроена, однако ее основную секцию массой около 950 т, которая в итоге упала, установили недавно. Объект возводили преимущественно для студентов Флоридского международного университета, которые не могли быстро добраться до расположенного рядом студгородка из-за наличия автострады.

За два дня до инцидента один из инженеров, участвовавших в строительстве моста, позвонил сотруднику транспортного управления Флориды и оставил на автоответчик сообщение о том, что в конструкции были замечены трещины. Он отметил, что мосту, предположительно, требуется ремонт и предложил обсудить это подробнее позже. Адресат отсутствовал на рабочем месте и прослушал запись лишь в пятницу, уже после того, как мост обрушился. В заявлении транспортного управления при этом подчеркивалось, что его представители не получали своевременно от строителей информации о наличии угрозы для жизни людей.

При этом в университете впоследствии заявили, что представители учебного заведения все же встречались с компанией-подрядчиком, занимавшейся проектированием конструкции, для того, чтобы обсудить возникшую проблему. Как отметили в университете, по итогам обсуждения инженеры пришли к выводу, что появившиеся трещины не представляют угрозы безопасности, так как они "не нарушают структурную целостность моста".