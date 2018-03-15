CBS: в Майами при обрушении пешеходного моста погибли от шести до 10 человек

НЬЮ-ЙОРК, 15 марта. /ТАСС/. Мост для пешеходов обрушился в четверг в Майами (штат Флорида), погибли от шести до 10 человек. Об этом заявил журналистам местного филиала телеканала CBS сенатор от Флориды Билл Нельсон.

Ранее мэр округа Майами-Дейд, где находится город, Карлос Гименес сообщил журналистам местного филиала телеканала CNN, что погиб один человек и пострадали шестеро. "Как нам известно, один человек погиб и шестерых отвезли с места происшествия на машинах скорой помощи пожарной охраны, у одного из них остановка сердца", - сказал он. По словам Гименеса, под обломками моста находятся не менее восьми автомобилей.

В пресс-службе посольства РФ в Вашингтоне ТАСС сообщили, что информации о наличии россиян среди пострадавших не проступало. Российские дипломаты запросили у властей США информацию на этот счет.