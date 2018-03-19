При столкновении электрички и легковой машины в Самарской области погибли два человека

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Два человека погибли в результате столкновения электропоезда и легкового автомобиля в Самарской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В Волжском районе на перегоне Курумоч - Мастрюково Куйбышевской железной дороги столкнулись пригородный электропоезд и легковой автомобиль", - сказал источник.

Авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде. "В результате погибли два человека", - сообщили в экстренных службах.

По предварительной информации, повреждений дорожного полотна и задержек в движении поездов нет.