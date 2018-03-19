Верховный суд Чечни оставил под стражей руководителя местного отделения "Мемориала"

ГРОЗНЫЙ, 19 марта. /ТАСС/. Верховный суд Чечни оставил без изменения решение Старопромысловского районного суда Грозного о продлении ареста главе местного отделения "Мемориала" Оюбу Титиеву и оставил его под стражей до 9 мая, сообщил ТАСС адвокат Петр Заикин.

"В удовлетворение апелляционной жалобы защите отказано. Оюб Титиев останется по стражей до 9 мая", - отметил собеседник.

6 марта Старопромысловский районный суд Грозного продлил арест главе чеченского подразделения "Мемориала" Оюбу Титиеву до 9 мая.

Титиев был задержан утром 9 января 2018 года. По данным правоохранительных органов Чечни, в ходе профилактических мероприятий сотрудники отдела МВД России по Курчалоевскому району остановили для проверки документов автомобиль, которым управлял Титиев. При досмотре машины в салоне полицейские обнаружили пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 г. 11 января Шалинский районный суд Чечни арестовал Титиева на два месяца по обвинению в незаконном обороте наркотиков.

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов обращался к руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку по факту задержания руководителя чеченского правозащитного центра "Мемориал", в СК ответили, что оснований для такой проверки нет.