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В Москве задержан осужденный за разбой, находившийся 19 лет в международном розыске

Происшествия
19 марта, 14:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Отмечается, что 52-летнего уроженца Волгограда доставили в СИЗО Москвы

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Полиция задержала в Москве мужчину, 19 лет находившегося в международном розыске за разбойное нападение. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

"Сотрудники уголовного розыска УВД по Юго-Восточному округу задержали разыскиваемого с 1999 года мужчину, осужденного за совершение разбойного нападения", - сообщил он.

Мужчина находился в международном розыске за нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья. 52-летний уроженец Волгограда был задержан на улице Молдагуловой, он арестован. "О задержании сообщено инициаторам розыска, мужчина был доставлен в СИЗО Москвы", - добавил Титов.

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