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Два человека погибли и восемь пострадали в ДТП под Воронежем

Происшествия
20 марта, 9:51 дата обновления: 20 марта, 10:24 UTC+3

По словам источника в экстренных службах, На 673-м км трассы "Дон" столкнулись грузовик и автобус, следовавший из Армении

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МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Автобус столкнулся с грузовиком в Воронежской области, погибли два человека, по уточненным данным, восемь получили травмы, сообщил во вторник ТАСС источник в экстренных службах.

Ранее сообщали о десяти пострадавших.

"На 673-м км трассы М-4 "Дон" лоб в лоб столкнулись автобус, следовавший из Еревана, и грузовик. Погибли водитель автобуса и водитель грузовика", - сказал собеседник агентства.

По уточненным данным, пострадали восемь пассажиров автобуса, их доставили в больницы на обследование. Всего в автобусе находились 50 человек, включая двух водителей.

Как сообщили в экстренных службах, все пострадавшие, по предварительным данным, являются гражданами Армении. 

"В автобусе, следовавшем из Еревана в Москву, по предварительной информации, находились граждане Армении, детей среди них не было. Восемь из них доставлены в больницу", - сказал собеседник агентства. 

В ГУ МЧС по Воронежской области подтвердили факт ДТП на трассе "Дон", не уточнив подробностей. В свою очередь в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС сообщили, что пассажиров автобуса, которые не пострадали в ДТП, отправили в пункт временного размещения, где им предоставили горячий чай.

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