В школе в штате Мэриленд произошла стрельба

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Инцидент со стрельбой произошел во вторник утром в школе Great Mills в штате Мэриленд. Шериф округа Сейнт Мэри, в котором находится учебное заведение, подтвердил эту информацию на своей странице в Twitter.

There has been an incident at Great Mills High School. Parents please DO NOT respond to the school. Report to Leonardtown High School — St. Mary's Sheriff (@firstsheriff) 20 марта 2018 г.

В заявлении образовательного управления округа Сент-Мэри в свою очередь отмечается, что ситуация в школе, где произошла стрельба, взята под контроль, территория оцеплена.

"Управление шерифа находится на месте событий. Дополнительная информация последует", - говорится в сообщении. При этом ученики Great Mills были направлены в другую школу. Все остальные учебные заведения округа работают в обычном режиме.

Официальной информации о пострадавших пока нет, однако телекомпания ABC сообщила, что трое получили травмы в результате инцидента, в том числе и сам стрелок. Канал также уточняет, что один из сотрудников школы обнаружил нападавшего и смог обезвредить его. Сведений о погибших нет.