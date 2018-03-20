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В школе в штате Мэриленд произошла стрельба

Происшествия
20 марта, 15:52 дата обновления: 20 марта, 17:07 UTC+3

По информации телеканала ABC, три человека пострадали

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Материал из 1 страницы
© REUTERS/Bryan Woolston

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Инцидент со стрельбой произошел во вторник утром в школе Great Mills в штате Мэриленд. Шериф округа Сейнт Мэри, в котором находится учебное заведение, подтвердил эту информацию на своей странице в Twitter.

В заявлении образовательного управления округа Сент-Мэри в свою очередь отмечается, что ситуация в школе, где произошла стрельба, взята под контроль, территория оцеплена. 

"Управление шерифа находится на месте событий. Дополнительная информация последует", - говорится в сообщении. При этом ученики Great Mills были направлены в другую школу. Все остальные учебные заведения округа работают в обычном режиме.

Официальной информации о пострадавших пока нет, однако телекомпания ABC сообщила, что трое получили травмы в результате инцидента, в том числе и сам стрелок. Канал также уточняет, что один из сотрудников школы обнаружил нападавшего и смог обезвредить его. Сведений о погибших нет.

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