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Два человека погибли в результате схода с рельсов вагона грузового поезда в Самаре

Происшествия
20 марта, 17:00 UTC+3 САМАРА САМАРА 20, марта. /ТАСС

По предварительным данным, мужчины являлись работниками железной дороги

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САМАРА, 20 марта. /ТАСС/. Следователи проводят проверку после гибели двух мужчин в результате схода вагона грузового поезда в депо станции Сызрань (Самарская область) Куйбышевской железной дороги, которое произошло днем 20 марта. Об этом во вторник сообщает пресс-служба приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.

"По предварительным данным, 20.03.2018 в 14:00 мск в вагонном депо станции Сызрань Куйбышевской железной дороги сошел с рельсов один вагон грузового поезда и смертельно травмировал двух человек, предварительно, работников железной дороги", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники следственного комитета, управления на транспорте и транспортной прокуратуры.

В адрес руководства Куйбышевской железной дороги готовят представление о необходимости усиления мер безопасности.

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