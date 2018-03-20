Украина просит Интерпол объявить в розыск подозреваемого в убийстве Вороненкова

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Украина направила в Генеральный секретариат Интерпола материалы по розыску гражданина РФ Владимира Тюрина, подозреваемого в убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"По материалам столичной прокуратуры, которая проводит расследование по факту умышленного убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, Департаментом уголовного розыска Нацполиции Украины в Генеральный секретариат Интерпола направлены материалы в отношении гражданина РФ Владимира Тюрина для постановки его на учет в качестве разыскиваемого лица", - сказала пресс-секретарь агентству УНН.

Национальная полиция Украины 14 марта объявила в розыск Владимира Тюрина, разместив соответствующую запись на сайте украинского МВД. Ему инкриминируют статью Уголовного кодекса "Умышленное убийство совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений".

Денис Вороненков вместе со своей супругой, оперной певицей Марией Максаковой, в октябре 2016 года переехал жить на Украину. 23 марта 2017 года он был убит возле гостиницы "Премьер Палас" в центре Киева. В октябре 2017 года генпрокурор Украины объявил, что фактическим заказчиком убийства был бывший гражданский муж Максаковой - Владимир Тюрин. Мотивы убийства, по версии следствия, были как личные, так и политические.