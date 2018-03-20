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В Ростовской области при пожаре погибла женщина и ее грудной ребенок

Происшествия
20 марта, 18:12 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 20, марта. /ТАСС

Причины произошедшего устанавливаются

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 марта. /ТАСС/. Два человека, в том числе ребенок, погибли, еще один ребенок пострадал в результате пожара в Миллеровском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

"В 12:49 (мск) поступило сообщение о том, что в Миллеровском районе, поселок Новоталовка  произошел пожар в частном жилом доме. Площадь пожара составила 36 кв. м (по всей площади). В 13:48 - полная ликвидация. При разборке завалов на месте пожара были обнаружены двое погибших - женщина 1987 года рождения и девочка 2016 года рождения (мать и дочь)", - говорится в сообщении.

Также, по данным МЧС, пострадал еще один ребенок 2012 года рождения, которого с ожогами доставили в районную больницу. Причины произошедшего устанавливаются.

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