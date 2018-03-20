Власти Мурманска сообщили об отсутствии угрозы обрушения подъездов дома после взрыва газа

МУРМАНСК, 20 марта. /ТАСС/. Угрозы обрушения соседних подъездов после взрыва газа в жилом многоквартирном доме в Мурманске нет, сообщил во вторник ТАСС глава городской администрации Андрей Сысоев.

"Пока возгорания в доме нет. Угрозы обрушения близлежащих подъездов тоже нет", - сказал он.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, вокруг дома сейчас выставили оцепление. На месте находится не менее десяти автомобилей экстренных служб. Всего в доме три поезда, взрыв произошел в первом подъезде панельного дома.

На месте также находится кран и автолестница, спасатели ведут работы по поиску пострадавших под завалами.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, четверо пострадали и еще пятеро блокированы в результате ЧП. Взрыв произошел, по предварительным данным, в 16:55 в жилом пятиэтажном доме по улице Свердлова, д. 6, к. 1. После взрыва пожара не последовало, обрушились третий, четвертый и пятый этажи.

Свидетельства очевидцев

"Я был в магазине, услышал взрыв, был очень сильный хлопок, у нас все стены задрожали, потом в течение нескольких минут приехали спасательные службы", - рассказал ТАСС Роман, сотрудник торгового центра, расположенного неподалеку от дома, где произошел взрыв.

Администратор находящегося рядом автосалона "Гуд Авто" Ольга, услышала "сильный хлопок, похожий на взрыв". "У нас стены и окна затряслись, этот дом находится перед нашим автосалоном, такая взрывная волна была сильная, в соседнем здании треснуло окно", - рассказала она ТАСС.

Жители Мурманска обсуждают происшествие в соцсетях и предлагают помощь пострадавшим.