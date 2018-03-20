Посольство РФ в Афинах проверяет информацию о задержании россиянки в Греции

ТАСС, 20 марта. Посольство России в Афинах проверяет информацию о задержании в Греции гражданки РФ, сообщили ТАСС во вторник в российском диппредставительстве в этой стране.

"Посольство России в Греции проверяет соответствующую информацию", - сказали в посольстве.

Ранее агентство Reuters сообщило, что полиция Греции по запросу Мальты задержала гражданку РФ. По данным агентства, россиянка Мария Ефимова была задержана в понедельник вечером.

Как утверждало агентство Reuters, задержание россиянки связано с тем, что она якобы передала документы, изобличающие в коррупции мальтийского премьера, журналистке Дафне Каруане Галиции, погибшей 16 октября 2017 года в результате взрыва автомобиля.

Смерть журналистки

Власти Мальты квалифицировали смерть журналистки как убийство. Следствие полагает, что ее гибель может быть связана с ее расследованиями о контрабанде топлива из Ливии в Европу. По подозрению в убийстве журналистки, занимавшейся расследованием коррупции, задержаны трое граждан Мальты - Винс Мускат, а также братья Альфред и Джордж Дежорджо. Они не признали своей вины.

По версии следствия, подозреваемые заложили бомбу в автомобиль журналистки в ночь перед взрывом. По предварительным данным полиции, Альфред Дежорджо наблюдал за тем, как Каруана Галиция садится в автомобиль, и подал своим сообщникам сигнал, после этого его брат Джордж взорвал бомбу, отправив сообщение с борта находившегося в море катера.

Правоохранительные органы обнаружили в море телефон, который могли использовать предполагаемые убийцы. Катер был конфискован следствием.